Яке церковне свято 17 вересня: що не можна робити сьогодні та все про цей день

17 вересня християни вшановують пам'ять Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії. В Україні святкують День рятувальника. Що не можна робити в цей день та прикмети читайте далі.

17 вересня Православна Церква України вшановує мучениць Віру, Надію і Любов, а також їхню матір Софію. Софія була вдовою та вела благочестивий спосіб життя, розповідає 24 Канал. Софія виховувала трьох дочок: Віру, Надію та Любов, чиї імена символізували християнські чесноти.

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Мати надихала їх на повагу до Господа та вчила не прив'язуватися до матеріальних цінностей. Тодішній імператор Адріан намагався змусити дівчат стати язичниками, спочатку пропонуючи подарунки, а потім застосовуючи погрози. Спостерігаючи за стражданнями дітей, Софія не могла нічого зробити, але поховала їхні останки та протягом двох днів не відходила від їхніх могил.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна сваритися та бажати зла.

Жінкам не можна вдаватися до будь-якої роботи.

Вважалось, що сьогодні не можна ходити по росі.

17 вересня святкують Олександра, Віра, Іоанн, Ілля, Ірина, Любов, Надія, Никодим, Павло, Серафим, Софія, Феодосій.

Прикмети на 17 вересня

Якщо ворони сідають головами у різні сторони – день буде безвітряним.

Гроза обіцяє теплий і дощовий жовтень.

Холодна погода в цей день – буде рання весна.

Журавлі летять у вирій – на Погрозу вже буде мороз.

На калині багато ягід – до сніжної зими.

День в Україні та світі

День рятувальника або День працівників цивільного захисту. Раніше це свято святкувалося в останню суботу жовтня. У 2004 році президент Леонід Кучма змінив цю дату, щоб відзначати одне об'єднане свято для всіх рятівників (пожежників, рятувальників на воді), які коли-небудь брали участь у рятувальних роботах.