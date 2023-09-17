17 вересня Православна Церква України вшановує мучениць Віру, Надію і Любов, а також їхню матір Софію. Софія була вдовою та вела благочестивий спосіб життя, розповідає 24 Канал. Софія виховувала трьох дочок: Віру, Надію та Любов, чиї імена символізували християнські чесноти.
Зверніть увагу Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії: привітання з Днем ангела у картинках
Мати надихала їх на повагу до Господа та вчила не прив'язуватися до матеріальних цінностей. Тодішній імператор Адріан намагався змусити дівчат стати язичниками, спочатку пропонуючи подарунки, а потім застосовуючи погрози. Спостерігаючи за стражданнями дітей, Софія не могла нічого зробити, але поховала їхні останки та протягом двох днів не відходила від їхніх могил.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна сваритися та бажати зла.
- Жінкам не можна вдаватися до будь-якої роботи.
- Вважалось, що сьогодні не можна ходити по росі.
Прикмети на 17 вересня
- Якщо ворони сідають головами у різні сторони – день буде безвітряним.
- Гроза обіцяє теплий і дощовий жовтень.
- Холодна погода в цей день – буде рання весна.
- Журавлі летять у вирій – на Погрозу вже буде мороз.
- На калині багато ягід – до сніжної зими.
День в Україні та світі
День рятувальника або День працівників цивільного захисту. Раніше це свято святкувалося в останню суботу жовтня. У 2004 році президент Леонід Кучма змінив цю дату, щоб відзначати одне об'єднане свято для всіх рятівників (пожежників, рятувальників на воді), які коли-небудь брали участь у рятувальних роботах.