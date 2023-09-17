17 сентября Православная Церковь Украины чествует мучениц Веру, Надежду и Любовь, а также их мать Софию. София была вдовой и вела благочестивый образ жизни, пишет 24 Канал. София воспитывала трех дочерей: Веру, Надежду и Любовь, чьи имена символизировали христианские добродетели.

Обратите внимание Веры, Надежды, Любви и их матери Софии: поздравление с Днем ангела в картинках

Мать вдохновляла их на уважение Господа и учила не привязываться к материальным ценностям. Тогдашний император Адриан пытался заставить девушек стать язычниками, сначала предлагая подарки, а затем применяя угрозы. Наблюдая за страданиями детей, София не могла ничего поделать, но похоронила их останки и в течение двух дней не отходила от их могил.

Именины 17 сентября празднуют Александра, Вера, Иоанн, Илья, Ирина, Любовь, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, София, Феодосии.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ссориться и желать зла.

Женщинам нельзя прибегать к какой-либо работе.

Считалось, что сегодня нельзя ходить по росе.

Приметы на 17 сентября

Если вороны садятся головами в разные стороны – день будет безветренным.

Гроза сулит теплый и дождливый октябрь.

Наши предки в этот день следили за облаками.

Журавли летят в теплые края – на Угрозу уже будет мороз.

На калине много ягод – до снежной зимы.

День в Украине и мире

День спасателя или День работников гражданской защиты. Ранее этот праздник праздновался в последнюю субботу октября. В 2004 году президент Леонид Кучма сменил эту дату, чтобы отмечать один объединенный праздник для всех спасателей (пожарных, спасателей на воде), когда-либо участвовавших в спасательных работах.