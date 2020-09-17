17 вересня в народному календарі вшановується пам'ять ікони Божої Матері, яка у слов'янській культурі була відома як Неопалима Купина. Вона є захисницею від пожеж та вогню.

За переказами, Божа Матір з’явилася Мойсеєві у вигляді вогню, але кущ терну не горів. Купина знаменувала собою непорочне зачаття Богоматір'ю Христа від Духа Святого. У християнстві ж Неопалима Купина стала прообразом Діви Марії, і православні у цей день моляться іконі Божої Матері, що має аналогічну назву.

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В центрі такої ікони зображена Марія з немовлям, і ці образи укладені в восьмикінцеву зірку, утворену двома чотирикутниками – червоним і зеленим. Зелений колір символізує саму купину, а червоний – вогонь. Така ікона була відома ще з середини XVI століття, а свято у честь неї було встановлено в наступному столітті.



Ікона Неопалимої Купини

Іменини сьогодні святкують: Федір, Юліан.

Народні прикмети на 17 вересня

– День видався непогожим і дощовим – осінь буде сухою.

– Великі мурашники в лісі – до сильних морозів взимку.

– Багато горобини – до холодної зими.

– Голуби гніздяться в цей день під дахом – будинок не постраждає від вогню.

– Заєць в село забіг – до великого вогню.

Що можна робити 17 вересня

Сьогодні треба помолитися перед іконою "Неопалима купина". Таким чином можна уникнути пожежі в будинку, а господарі не постраждають від блискавки. Якщо стається пожежа цього дня, треба обійти палаючий будинок з іконою "Неопалимої купини".

Що не можна робити 17 вересня