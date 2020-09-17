17 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
17 вересня в народному календарі вшановується пам'ять ікони Божої Матері, яка у слов'янській культурі була відома як Неопалима Купина. Вона є захисницею від пожеж та вогню.
За переказами, Божа Матір з’явилася Мойсеєві у вигляді вогню, але кущ терну не горів. Купина знаменувала собою непорочне зачаття Богоматір'ю Христа від Духа Святого. У християнстві ж Неопалима Купина стала прообразом Діви Марії, і православні у цей день моляться іконі Божої Матері, що має аналогічну назву.
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В центрі такої ікони зображена Марія з немовлям, і ці образи укладені в восьмикінцеву зірку, утворену двома чотирикутниками – червоним і зеленим. Зелений колір символізує саму купину, а червоний – вогонь. Така ікона була відома ще з середини XVI століття, а свято у честь неї було встановлено в наступному столітті.
Ікона Неопалимої Купини
Іменини сьогодні святкують: Федір, Юліан.
Народні прикмети на 17 вересня
– День видався непогожим і дощовим – осінь буде сухою.
– Великі мурашники в лісі – до сильних морозів взимку.
– Багато горобини – до холодної зими.
– Голуби гніздяться в цей день під дахом – будинок не постраждає від вогню.
– Заєць в село забіг – до великого вогню.
Що можна робити 17 вересня
- Сьогодні треба помолитися перед іконою "Неопалима купина". Таким чином можна уникнути пожежі в будинку, а господарі не постраждають від блискавки.
- Якщо стається пожежа цього дня, треба обійти палаючий будинок з іконою "Неопалимої купини".
Що не можна робити 17 вересня
- Цього дня не можна давати милостиню жебракам. Вважається, що лихоманка приймала вигляд бабусі і ходила по селах за милостинею. Хто подасть милостиню – той весь рік в її владі буде.
- Щоб не постраждати від пожежі, не можна в цей день говорити, що ви не боїтеся вогню.
- Не можна в цей день відправлятися в гості. Треба постійно бути вдома та оберігати свою оселю.