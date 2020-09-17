17 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
17 сентября в народном календаре почитается память иконы Божией Матери, которая в христианской культуре была известна как Неопалимая Купина. Она является защитницей от пожаров и огня.
По преданию, Богоматерь явилась Моисею в виде огня, но куст терновника не горел. Купина знаменовала собою непорочное зачатие Богоматерью Христа от Духа Святого. В христианстве же Неопалимая Купина стала прообразом Девы Марии, и православные в этот день молятся иконе Божией Матери, которая носит аналогичное название.
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В центре такой иконы изображена Мария с младенцем, и эти образы заключены в восьмиконечная звезду, образованную двумя четырехугольниками – красным и зеленым. Зеленый цвет символизирует саму купину, а красный – огонь. Такая икона была известна еще с середины XVI века, а праздник в честь нее был установлен в следующем столетии.
Икона Неопалимой Купины
Именины сегодня празднуют: Федор, Юлиан.
Народные приметы на 17 сентября
– День выдался ненастным и дождливым – осень будет сухой.
– Большие муравейники в лесу – к сильным морозам зимой.
– Много рябины – к холодной зиме.
– Голуби гнездятся в этот день под крышей – дом не пострадает от огня.
– Заяц в село забежал – к большому огню.
Что можно делать 17 сентября
- Сегодня надо помолиться перед иконой "Неопалимая купина". Таким образом можно избежать пожара в доме, а хозяева не пострадают от молнии.
- Если случится пожар этот день, надо обойти горящий дом с иконой "Неопалимая Купина".
Что нельзя делать 17 сентября
- В этот день нельзя давать милостыню нищим. Считается, что лихорадка принимала вид бабушки и ходила по селам за подаянием. Кто подаст милостыню – то весь год в ее власти будет.
- Чтобы не пострадать от пожара, нельзя в этот день говорить, что вы не боитесь огня.
- Нельзя в этот день отправляться в гости. Надо постоянно быть дома и оберегать свой дом.