17 серпня у церковному календарі – день пам'яті сімох мучеників Ефеських та преподобної мучениці Євдокії. Мученики Ефеські – діти багатих батьків у місті Ефес: Максиміліан, Іамвліх, Мартініан, Іоанн, Діонісій, Ексакустодіан і Антонін.

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Юнаки відмовилися поклонятися богам та втекли до печери, де переховувалися. За переказами, Господь наслав на них столітній сон, щоб їх не знайшли. Вони прокинулися через два століття.

Мучениця Євдокія жила у IV столітті. Це представниця знатного роду, яка з дитинства виростила в атмосфері християнських традицій. В полоні перського царя Сапора разом з іншими вірянами, вона виявила велику силу духу, підтримуючи спільноту та допомагаючи знайти віру багатьом. Навіть під час мук та тиску відмовилися відступитися від віри, що призвело до її страти як мучениці.

Іменини 17 серпня святкують Олексій, Андрій, Дарина, Денис, Дмитро, Євдокія, Іван, Ірина, Костянтин, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Семен, Рима, Софія, Антоніна.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено конфліктувати й пліткувати.

Не можна відмовляти у допомозі.

Вважалося, що сьогодні не можна носити чорний одяг.

Жінкам не можна працювати на городі й у саду.

Прикмети на 17 серпня

Яка погода сьогодні, таким буде листопад.

Видніється над лісом туман – буде багато грибів.

Багато малини на кущах – буде щедрим врожай.

Вранці падає дощ – скоро прийде осінь.

День в Україні та світі

День картоплі. Це свято є національним у Сполучених Штатах Америки. Картопля – популярна овочева культура, яку шанують за рятування від голоду та просування господарства. Генасамблея ООН може заснувати Всесвітній день картоплі.