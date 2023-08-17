17 августа в церковном календаре – день памяти семи мучеников Эфесских и преподобной мученицы Евдокии. Мученики Эфесские – дети богатых родителей в городе Эфес: Максимилиан, Иамвлих, Мартиниан, Иоанн, Дионисий, Эксакустодиан и Антонин.

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Юноши отказались поклоняться богам и бежали в пещеру, где скрывались. По преданию, Господь наслал на них сон столетний, чтобы их не нашли. Они проснулись через два столетия.

Мученица Евдокия жила в IV веке. Это представительница знатного рода, которая с детства произрастила в атмосфере христианских традиций. В плену персидского царя Сапора вместе с другими верующими она проявила большую силу духа, поддерживая сообщество и помогая обрести веру многим. Даже во время мучений и давления отказались отступиться от веры, что привело к ее казни как мученицы.

Именины 17 августа празднуют Алексей, Андрей, Дарья, Денис, Дмитрий, Евдокия, Иван, Ирина, Константин, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Семен, Рим, София, Антонина.

Что нельзя делать сегодня

В этот день запрещено конфликтовать и сплетничать.

Нельзя отказывать в помощи.

Считалось, что сегодня нельзя носить черную одежду.

Женщинам нельзя работать в огороде и в саду.

Приметы на 17 августа

Какая погода сегодня, таков будет ноябрь.

Туман над лесом – будет много грибов.

Многие малины на кустах – будет щедрым урожаем.

Утром падает дождь – скоро придет осень.

День в Украине и мире

День картофеля. Этот праздник является национальным в Соединенных Штатах Америки. Картофель – популярная овощная культура, которую уважают за избавление от голода и продвижение хозяйства. Генассамблея ООН может учредить Всемирный день картофеля.