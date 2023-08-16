Виталий – хорошее мужское имя, которое хорошо знает каждый украинец. Они имеют древние корни. Из какого языка происходит, когда Дни ангела и кого из известных людей так зовут – знает 24 Канал.

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Значение и происхождение имени

Виталий – имя, возникшее из латинского языка. Существует еще римская версия Vitalis. Оно переводится как "жизненный", "полный жизни".

Оно распространено в разных европейских странах. Принимает различные формы: Вио – на французском языке, Виталис – на немецком, Витале – на итальянском, Видаль – на испанском.

В Киевской Руси имя появилось в 12-14 веках. Сначала так называли людей, имеющих отношение к церкви. Впоследствии ситуация изменилась, и оно начало распространяться на разные слои населения. В 19 веке имя стало доступным для представителей аристократии Уже в 20-м веке имя Виталий начали использовать и среди простых людей.

Когда Дни ангела

Православная церковь помнит немало фигур с именем Виталий. Оно появилось в религиозном календаре при появлении христианства. По историческим преданиям, во 2 веке в Риме был мученик Виталий, страдавший из-за своей веры в Иисуса Христа.

День ангела Виталий отмечает:

24 января;

7 февраля;

5 мая;

11 мая;

5 августа;

7 октября.

Известные люди по имени Виталий

Виталий Козловский – украинский певец. Начинал свой творческий путь как танцовщик балета Русланы Лыжичко. В 2002 выиграл в певческой программе "Караоке на майдане" во Львове с песней "Вона". Участвовал в национальном отборе Евровидения 2010 года в Осло. Через 2 года разорвал отношения с продюсером Игорем Кондратюком и начал сольный путь. В 2015 году собрал большой концерт "220" во дворце "Украина". Выкладывал вокал в Киевской академии эстрадного и циркового искусств . С июня 2023 вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.



Виталий Козловский / Фото из инстаграма

Виталий Кличко – в прошлом профессиональный боксер, а с 2014 года – мэр Киева. Имеет звание многократного чемпиона мира по боксу как тяжеловес. Является чемпионом спорта ЮНЕСКО. Стал шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу. Занял 35-е место в списке лучших боксеров в истории, вне зависимости от веса. В 2010 году стал главой партии "УДАР". Являлся депутатом Киевского городского совета. Впоследствии возглавил столицу и КГГА.



Виталий Кличко / Фото из инстаграма мера

Виталий Портников – украинский журналист и ведущий. Пишет аналитические статьи в украинские издания NV, "Радио Свобода", "Эспрессо", "Зеркало недели". У него были собственные проекты на телеканалах "СТБ", "К1", "ТВИ". С 2013 года ведет программы на "Эспрессо". Участвовал в Евромайдане. Являлся членом наблюдательного совета Национальной телерадиокомпании. В 2023 году стал лауреатом Шевченковской премии.



Виталий Портников / Фото из инстаграма

Виталий Тыльный – украинский юморист. В детстве увлекался боевыми искусствами и гимнастикой. Работал ведущим "Радио Тернополь 106,1 ФМ". В 2010 году стал участником "Варьятов" – первого украиноязычного юмористического шоу. В 2016 году проект начали транслировать на Новом канале, что дало актеру большую узнаваемость.



Виталий Тыльный / Фото из инстаграма