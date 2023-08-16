Віталій – гарне чоловіче ім'я, яке добре знає кожен українець. Воно має давнє коріння. З якої мови походить, коли Дні ангела та кого з відомих людей так звати – знає 24 Канал.

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Значення та походження імені

Віталій – ім'я, що виникло з латинської мови. Існує ще римська версія Vitalis. Воно перекладається як "життєвий", "повний життя".

Воно є поширеним у різних європейських країнах. Набуває різних форм: Віо – французькою мовою, Віталіс – німецькою, Вітале – італійською, Відаль – іспанською.

У Київській Русі ім'я з'явилося в 12-14 століттях. Спершу так називали людей, які мають стосунок до церкви. Згодом ситуація змінилась, й воно почало поширюватися на різні верстви населення. У 19 столітті ім'я стало доступним для представників аристократії. Вже у 20 столітті ім'я Віталій почали використовувати й серед простих людей.

Коли Дні ангела

Православна церква пам'ятає чимало постатей з іменем Віталій. Воно з'явилося у релігійному календарі під час появи християнства. За історичними переказами, у 2 столітті в Римі був мученик Віталій, який мав страждання через свою віру в Ісуса Христа.

День ангела Віталій святкує:

24 січня;

7 лютого;

5 травня;

11 травня;

5 серпня;

7 жовтня.

Відомі люди на ім'я Віталій

Віталій Козловський – український співак. Починав свій творчий шлях як танцівник балету Руслани Лижичко. У 2002 виграв у співочій програмі "Караоке на майдані" у Львові з піснею "Вона". Брав участь у національному відборі Євробачення 2010 в Осло. Через 2 роки розірвав стосунки з продюсером Ігорем Кондратюком та почав сольний шлях. У 2015 році зібрав великий концерт "220" у палаці "Україна". Викладав вокал у Київській академії естрадного та циркового мистецтв . З червня 2023 року вступив до лав Збройних Сил України.



Віталій Козловський / Фото з інстаграму

Віталій Кличко – у минулому професійний боксер, а з 2014 року – мер Києва. Має звання багаторазового чемпіона світу з боксу як важковаговик. Є чемпіоном спорту ЮНЕСКО. Став шестиразовим чемпіоном світу з кікбоксингу. Посів 35-е місце в списку найкращих боксерів в історії, незалежно від ваги. У 2010 році став головою партії "УДАР". Був депутатом Київської міської ради. Згодом очолив столицю та КМДА.



Віталій Кличко / Фото з інстаграму мера

Віталій Портников – український журналіст і ведучий. Пише аналітичні статті в українські видання NV, "Радіо Свобода", "Еспресо", "Дзеркало тижня". Мав власні проєкти на телеканалах "СТБ", "К1", "ТВІ". З 2013 року веде програми на "Еспресо". Брав участь у Євромайдані. Був членом наглядової ради Національної телерадіокомпанії. У 2023 році став лауреатом Шевченківської премії.



Віталій Портников / Фото з інстаграму

Вітальний Тильний – український гуморист. У дитинстві захоплювався бойовими мистецтвами та гімнастикою. Працював ведучим "Радіо Тернопіль 106,1 ФМ". У 2010 році став учасником "Вар'ятів" – першого україномовного гумористичного шоу. У 2016 році проєкт почали транслювати на Новому каналі, що дало актору велику впізнаваність.



Віталій Тильний / Фото з інстаграму