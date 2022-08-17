17 серпня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

17 серпня 2022 , 04:30
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17 серпня віряни вшановують пам'ять преподобної мучениці Євдокії. Також в цей день відзначають День секонд-хенду. Хто святкує іменини цього дня та які пам'ятні дати 17 серпня – читайте далі.

Іменини: хто в цей день святкує день Ангела

17 серпня день Ангела відзначають Антоніна, Євдокія, Кузьма, Олексій, Михайло, Денис, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками

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Свято в Україні та світі

  • День картоплі;
  • День секонд-хенду.

Свято в церковному календарі

17 серпня вшановується пам'ять преподобної мучениці Євдокії. Також цього дня церква вшановує пам'ять семи Ефеських отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартиніана, Іоанна, Костантина, Антоніна, Діонісія.

Прикмети 17 серпня

  • Яка погода на Євдоху – таким і листопад буде;
  • Падає дощ – чекайте на негоду увесь тиждень;
  • Місяць на небі добре видно – наступного дня буде гарна погода.

Що не можна робити 17 серпня

  • Сьогодні не можна збирати огірки;
  • Не варто сьогодні розповідати нікому свої секрети.

Автор: Юлія Турелик