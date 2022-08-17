Именины: кто в этот день празднует день Ангела

17 августа день Ангела отмечают Антонина, Евдокия, Кузьма, Алексей, Михаил, Денис, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.

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Праздник в Украине и мире

День картофеля;

День секонд-хенда.

Праздник в церковном календаре

17 августа почитается память преподобной мученицы Евдокии. Также в этот день церковь чтит память семи Эфесских отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартыниана, Иоанна, Костантина, Антонина, Дионисия.

Приметы 17 августа

Какая погода на Евдохе – таким и ноябрь будет;

Падает дождь – ждите непогоду всю неделю;

Луна на небе хорошо видна – на следующий день будет хорошая погода.

Что нельзя делать 17 августа