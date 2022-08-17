Именины: кто в этот день празднует день Ангела
17 августа день Ангела отмечают Антонина, Евдокия, Кузьма, Алексей, Михаил, Денис, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.
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Праздник в Украине и мире
- День картофеля;
- День секонд-хенда.
Праздник в церковном календаре
17 августа почитается память преподобной мученицы Евдокии. Также в этот день церковь чтит память семи Эфесских отроков: Максимилиана, Иамвлиха, Мартыниана, Иоанна, Костантина, Антонина, Дионисия.
Приметы 17 августа
- Какая погода на Евдохе – таким и ноябрь будет;
- Падает дождь – ждите непогоду всю неделю;
- Луна на небе хорошо видна – на следующий день будет хорошая погода.
Что нельзя делать 17 августа
- Сегодня нельзя собирать огурцы;
- Не стоит сегодня никому рассказывать свои секреты.