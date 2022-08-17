Іменини: хто в цей день святкує день Ангела
17 серпня день Ангела відзначають Антоніна, Євдокія, Кузьма, Олексій, Михайло, Денис, повідомляє 24 канал. Привітайте їх з іменинами прозою, віршами чи красивими картинками.
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Свято в Україні та світі
- День картоплі;
- День секонд-хенду.
Свято в церковному календарі
17 серпня вшановується пам'ять преподобної мучениці Євдокії. Також цього дня церква вшановує пам'ять семи Ефеських отроків: Максиміліана, Іамвліха, Мартиніана, Іоанна, Костантина, Антоніна, Діонісія.
Прикмети 17 серпня
- Яка погода на Євдоху – таким і листопад буде;
- Падає дощ – чекайте на негоду увесь тиждень;
- Місяць на небі добре видно – наступного дня буде гарна погода.
Що не можна робити 17 серпня
- Сьогодні не можна збирати огірки;
- Не варто сьогодні розповідати нікому свої секрети.