Яке сьогодні, 17 квітня, свято – що не можна робити, традиції та прикмети у цей день

17 квітня – Світлий понеділок, у цей день вшановують пам'ять преподобного Йосипа. У світі відзначають День боротьби з гемофілією. Дізнавайтеся більше про цей день та що не можна робити сьогодні.

17 квітня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Йосипа, повідомляє 24 Канал. Він народився у сім'ї щирих та благочестивих батьків, прагнув до духовного розвитку ще з дитинства.

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Йосип постригся у ченці у 17 років, у монастирі він часто спав на каміннях і носив старий одяг. За ці подвиги став пресвітером. Йосип боровся з єретиками та відстоював християнство, а також заснував монастир у Константинополі.

17 квітня – Світлий або Поливаний понеділок. У цей день люди обливались водою, адже вважалось, що вона володіє особливими властивостями й очищає душу, здатна робити дива.

Що не можна робити 17 квітня

Сьогодні не можна пліткувати, ображатися та сваритися.

У цей день краще не працювати фізично, особливо в саду.

Не можна прати, прибирати чи займатись ремонтом.

Краще не рубати дерева й не ламати гілки.

17 квітня святкують Георгій, Йосип, Яків, Адріан, Юрій, Федір, Микита, Марія.

Прикмети на цей день

Удень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно – до хорошої погоди.

Град у цей день означає, що літо буде грозовим.

Піднявся вітер – влітку буде прохолодно.

Якщо в цей день вдарив мороз – врожай пшениці буде щедрим.

День в Україні й світі

Всесвітній день боротьби з гемофілією. Це невиліковне захворювання, головним симптомом якого є порушення згортання крові. Подію започаткувала ВООЗ.

Міжнародний день кави. Культура дегустації кави має цікаву та довгу історію. Та саме у цей день італієць Ачиль Гаджіа затвердив патент на кавоварку.

День пожежної охорони в Україні. Це професійне свято, присвячене пожежникам. Вони часто ризикують життям та значно важчою їхня робота є у час вторгнення.