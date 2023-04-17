17 квітня у церковному календарі – день пам'яті преподобного Йосипа, повідомляє 24 Канал. Він народився у сім'ї щирих та благочестивих батьків, прагнув до духовного розвитку ще з дитинства.

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Йосип постригся у ченці у 17 років, у монастирі він часто спав на каміннях і носив старий одяг. За ці подвиги став пресвітером. Йосип боровся з єретиками та відстоював християнство, а також заснував монастир у Константинополі.

17 квітня – Світлий або Поливаний понеділок. У цей день люди обливались водою, адже вважалось, що вона володіє особливими властивостями й очищає душу, здатна робити дива.

День ангела 17 квітня святкують Георгій, Йосип, Яків, Адріан, Юрій, Федір, Микита, Марія.

Що не можна робити 17 квітня

Сьогодні не можна пліткувати, ображатися та сваритися.

У цей день краще не працювати фізично, особливо в саду.

Не можна прати, прибирати чи займатись ремонтом.

Краще не рубати дерева й не ламати гілки.

Прикмети на цей день

Удень 17 квітня спекотно, а вночі прохолодно – до хорошої погоди.

Град у цей день означає, що літо буде грозовим.

Піднявся вітер – влітку буде прохолодно.

Якщо в цей день вдарив мороз – врожай пшениці буде щедрим.

День в Україні й світі

Всесвітній день боротьби з гемофілією. Це невиліковне захворювання, головним симптомом якого є порушення згортання крові. Подію започаткувала ВООЗ.

Міжнародний день кави. Культура дегустації кави має цікаву та довгу історію. Та саме у цей день італієць Ачиль Гаджіа затвердив патент на кавоварку.

День пожежної охорони в Україні. Це професійне свято, присвячене пожежникам. Вони часто ризикують життям та значно важчою їхня робота є у час вторгнення.