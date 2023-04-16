Великдень символізує початок нового життя, але другий рік поспіль його доводиться відзначати в умовах повномасштабної війни. Однак існують світлі традиції та звичаї, які необхідні зараз кожному українцю. Про них та інші забобони розповідаємо далі.
До теми Чиє яйце міцніше: чому на Великдень заведено битися крашанками
Традиції на Великдень
У ніч на неділю, цьогоріч 16 квітня, дзвін сповіщає про Воскресіння Христове і початок служби, яка триває до ранку й закінчується освяченням великодніх кошиків. До церкви несуть паску, сир, масло, яйця, ковбасу, шинку, сіль і хрін.
Весь період святкування при зустрічі люди вітаються словами: "Христос воскрес!" – "Воістину воскрес!" і навіть обмінюються крашанками. З цією традицією пов'язане таке повір'я: Марія Магдалина вирішила принести радісну звістку про воскресіння Ісуса римському імператору Тиберію і принесла в дарунок куряче яйце, яке символізує життя. Після зізнання Марії Магдалина Тиберій розсміявся і сказав: "Це так само неможливо, як і твоєму білому яйцю перетворитися на червоне". Не встиг він договорити, як яйце стало червоним.
Що можна покласти у кошик / Інфографіка 24 Каналу
Сніданок у Світле Христове Воскресіння завжди святковий. Після церкви сім'я сідає за один стіл і починає трапезу з крашанок та інших освячених продуктів. У давнину, наприклад, усі господині залишались вдома та накривали стіл до приходу гостей. Тоді як чоловіки ходили від хати до хати, вітаючи родичів та знайомих.
Цікаво, що після святкового сніданку наші пращури влаштовували гучне гуляння з іграми, гойдалками та хороводами. На гойдалках каталися всі, хто хотів позбутися гріхів та різних напастей.
Що не можна робити у Великдень
- У Великдень заборонено займатися важкою роботою – прибиранням, пранням, прасуванням, шиттям та іншою домашньою роботою, адже разом з клопотами піде щастя.
- Освячені продукти в жодному разі не можна викидати, їх потрібно з'їсти за святковим столом, поділитися з рідними, сусідами або роздати бідним. Так, шкаралупу від крашанок найкраще спалити або закопати, а крихти зі столу згодувати птахам.
- Подружжя не повинно христосатися на людях, адже це до розлуки.
- У Великдень не варто йти на кладовище. Це краще зробити вже в Батьківську суботу, 25 квітня після свята.
- Звісно ж, у свято не можна ворожити, проводити різні ритуали та обряди, що не пов'язані з православ'ям.