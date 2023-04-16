Пасха символизирует начало новой жизни, но второй год ее приходится отмечать в условиях полномасштабной войны. Однако существуют светлые традиции и обычаи, которые сейчас необходимы каждому украинцу. О них и других предрассудках рассказываем дальше.

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Традиции на Пасху

В ночь на воскресенье, в этом году 16 апреля, колокольный звон извещает о Воскресении Христовом и начале службы, которая длится до утра и заканчивается освящением пасхальных корзин. В церковь несут кулич, сыр, масло, яйца, колбасу, ветчину, соль и хрен.

Весь период празднования при встрече люди приветствуются словами: "Христос воскрес!" – "Поистине воскрес!" а также обмениваются пасхальными яйцами. С этой традицией связано такое поверье: Мария Магдалина решила принести радостное известие о воскресении Иисуса римскому императору Тиберию и принесла в дар куриное яйцо, символизирующее жизнь. После признания Марии Магдалина Тиберий рассмеялся и сказал: "Это так же невозможно, как и твоему белому яйцу превратиться в красное". Не успел он договорить, как яйцо стало красным.

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Завтрак в Светлое Христово Воскресение всегда праздничный. После церкви семья садится за один стол и начинает трапезу с пасхальных яиц и других освященных продуктов. В старину, например, все хозяйки оставались дома и накрывали стол до прихода гостей. В то время как мужчины ходили от дома к дому, поздравляя родственников и знакомых.

Наши предки устраивали громкие гуляния с играми, качелями и хороводами. На качелях катались все, кто хотел избавиться от грехов и разных напастей.

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