Яйц о символизирует о Воскресении Христовом, ведь, когда его чистят, из него как будто появляется новый мир, который Исус Христос спас. А вот откуда происходит традиция биться пасхальными яйцами – расскажет 24 Канал.

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Происхождение традиции

Украинская традиция предполагает, что Пасхальное утро начинается с пасхальных яиц. Так принято, что ими вроде бы дерутся.

Такая традиция означает, что добро борется со злом. Яйцо, которое "побило" все остальные, считалось лучшим и говорили, что оно будет оберегать всю семью. Его хранили долго и разбивали последним.

Говорят, что наши предки поздравляли друг друга с праздником. Целоваться публично было неприлично, поэтому придумали бой пасхальными яйцами.

Существовала легенда, согласно которой яйцо сравнивали с камнем, закрывавшим вход в пещеру, где лежало тело Спасителя. И именно разбиванием скорлупы можно было его вроде бы освободить из пещеры. Отсюда и поверье: чем больше яиц на Пасху разобьешь, тем легче и быстрее воскреснет Сын Божий.

Как биться яйцами

Существует несколько советов, как победить в бое яйцами.



Как правильно биться яйцами на Пасху / Фото Smak.ua