Окрашенное яйцо – писанка – является символом зарождения новой жизни. Его первым едят за пасхальным столом и дарят родным и близким. Независимо от того, какой способ вы выберете, помните, что создание писанок – это процесс, требующий времени и терпения. Но результат стоит усилий – ваша Пасхальная корзина будет самой яркой и оригинальной.

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Пасхальные яйца могут иметь разнообразный дизайн, такой как крапанки, царапинки, пасхальные яйца и писанки. Каждое яйцо производится с помощью специальных методов и соблюдая определенные правила изготовления.

Крапанки

Производство крапанки по традиционной технологии считается относительно простым по сравнению с изготовлением писанок.

С помощью писачка, погруженного в воск, наносят точечные закрепления только на места яйца, которые должны остаться не зарисованными;

После этого яйцо погружают в светлую краску, обычно розовую, и позволяют краске высохнуть;

Поверхность яйца покрывают восковыми пятнышками, которые останутся желтыми;

Чтобы получить зеленые пятнышки, спичку погружают в зеленую краску и закрепляют воском на яйце;

Затем яйцо погружают в красный краситель, после чего восковые закрепления наносят на те места, которые должны оставаться красными;

Наконец, поверхность яйца покрывают черной краской, обычно вишневой;

Яйцо помещают в не очень горячую духовку или печь, где воск размягчается. После этого воск осторожно вытирают мягкой тканью.

Как делать крапанки: смотрите видеоинструкцию

Царапинки

Технология изготовления царапинки интересна тем, что ее можно создать без использования писачка или красок. Для этого выбирают яйцо темного цвета, которое затем окрашивают темным красителем. Карандашом делают орнамент, а затем острым предметом (иглой, шилом или гвоздем) процарапывают его.

Как делать царапинки: смотрите видеоинструкцию

Крашанка

Согласно церковной традиции, пасхальные яйца красят на Чистый четверг. По сравнению с другими видами пасхальных яиц традиционная технология изготовления пасхальных яиц очень проста. Для их изготовления не нужно использовать воск, специальные краски или писачки.

В самом простом случае яйца варят в луковой шелухе, что позволяет получить пасхальные яйца желто-коричневого цвета с разной интенсивностью. Иногда на скорлупу прикрепляют листочки петрушки, оставляющие светлые отпечатки. Чаще крашанки красят в красный цвет, что символизирует любовь и вечную жизнь.

Как делать пасхальные яйца: смотрите видеоинструкцию

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Писанки

Писание писанок считается сложным процессом, требующим терпения и времени. Изготовление писанок состоит из следующих этапов:

Сначала основные орнаменты прорисовывают карандашом, затем используют писачок для нанесения воска по этим линиям;

Далее яйцо погружают в краску, после чего воск растапливают и удаляют его;

При необходимости орнаменты можно доделать другими цветами, но их можно оставить и белыми.

Как делать писанки: смотрите видеоинструкцию

Обратите внимание, роспись яиц является распространенным обычаем во многих странах мира. Яйцо символизирует начало и рождение жизни, поэтому писанки и крашеные яйца стали объектом множества легенд, преданий, поверий, обычаев, традиций и обрядов. Эти обычаи уходят еще в древние времена языческих времен, менялись со временем, а после принятия христианства получили новое качество, связанное с освящением пасхи во время Пасхи и символикой воскресения Христа с предстоящим воскресением людей. Поэтому их назвали "пасхальными яйцами".