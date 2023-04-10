Есть много вариантов, как сделать вашу корзину незабываемой. 24 Канал подготовил статью о том, как своими руками украсить пасхальную корзину.

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Как украсить пасхальную корзину

Цветы или веточки

Традиционно в Украине украшают корзины барвинком, символизирующим вечную жизнь. Также можно добавить любые живые цветы, котики или веточки. Например, часто в корзину кладут веточку святой ивы.



Свежие цветы в пасхальной корзине / Фото из соцсетей

Если же нет свежих цветов, можно взять искусственные, в том числе из бумаги и лент. Это могут быть традиционные маки, васильки, подсолнухи, или необычные розы и т.д.



Искусственные цветы и украшения в пасхальной корзине / Фото из соцсетей

Ленты

Также добавьте несколько лент в корзину. Например, если обмотаете ими ручку – она станет гораздо ярче и привлекательнее. Или украсьте ее красивым кружевом.



Лента в пасхальной корзине / Фото из соцсетей

Если ваша корзина уже не нова, и ее вид вас совсем не устраивает, ее можно обернуть в ткань, а также украсить деталями из кружева и лент.

Обязательные атрибуты – вышитое полотенце и свеча

В каждой корзине обязательно должно быть вышитое полотенце. Традиционно хозяйка вышивает его заранее своими руками. Таким полотенцем выстилают дно корзины и накрывают ее сверху, чтобы до конца богослужения на еду не попала пыль.

Полотенце также можно использовать в декоре, ведь это довольно оригинальное украшение.



Вышитое полотенце в пасхальной корзине / Фото из соцсетей

А еще во время освящения в корзину ставят свечу, которая должна напоминать нам об Иисусе, Свете для мира. Свеча – свет, выносимый наружу среди людей.



Свечи в пасхальной корзине / Фото из соцсетей

Игрушки или сладости в форме животных

В последние годы украинцы часто кладут в пасхальную корзину разные фигурки, декоративные писанки и даже еду в форме птички или зайчика. Часто это могут быть сладости или даже масло.



Сладости для пасхальной корзины / Фото из соцсетей

Добавим, что за год цена пасхальной корзины на четырех человек выросло на 24,4%. По расчетам специалистов, в 2023 году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль обойдутся на семью из четырех человек в около 1 208,78 гривны. Хотя в прошлом году этот набор продуктов стоил 972 гривны.