17 апреля в церковном календаре – день памяти преподобного Иосифа, сообщает 24 Канал. Он родился в семье искренних и благочестивых родителей, стремился к духовному развитию с детства.
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Иосиф постригся в монахи в 17 лет, в монастыре он часто спал на камнях и носил старую одежду. За эти подвиги стал пресвитером. Иосиф сражался с еретиками и отстаивал христианство, а также основал монастырь в Константинополе.
17 апреля – Светлый или Поливаный понедельник. В этот день люди обливались водой, ведь считалось, что она обладает особыми свойствами и очищает душу, способна творить чудеса.
Что нельзя делать 17 апреля
- Сегодня нельзя сплетничать, обижаться и ссориться.
- В этот день лучше не работать физически, особенно в саду.
- Нельзя стирать, убирать или заниматься ремонтом.
- Лучше не рубить деревья и не ломать ветки.
Приметы на этот день
- Днем 17 апреля жарко, а ночью прохладно – к хорошей погоде.
- Наши предки в этот день следили за облаками.
- Поднялся ветер – летом будет прохладно.
- Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет хорошая.
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