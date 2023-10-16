16 вересня християни вшановують пам'ять Лонгина Сотника. Він був центуріоном – це римські вартові, які стерегли розіп'ятих. Лонгин бачив смерть Ісуса Христа, пише 24 Канал.

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За переказами, Лонгин страждав від катаракти. Коли Христова кров потрапила йому в обличчя, він зцілився. Так центуріон став християнином, а пізніше став свідком Воскресіння. Після цього Лонгин став проповідувати. Він загинув мученицькою смертю від рук Понтія Пилата.

День ангела 16 вересня святкують Леонтій, Лонгин, Терентій, Віола.

Що не можна робити сьогодні

Не можна конфліктувати та лихословити.

Краще не займатися сьогодні ремонтом.

Сьогодні не можна починати нових серйозних справ.

Вважалось, що в цей день не можна займатись рукоділлям.

Прикмети на 16 жовтня

Листя пожовтіло, але ще на деревах – до морозів далеко.

Шипшина зацвіла – осінь буде довгою і теплою.

Сонце у хмарах обіцяє негоду.

День в Україні та світі

Всесвітній день здорового харчування. Харчування – важлива деталь, яка будує здоровий людський організм. Це свято відзначають близько у 50 країнах світу.

Всесвітній день продовольства. У 1945 році ООН створила Продовольчу і сільськогосподарську організацію, яка мала працювати над проблемою голоду у різних країнах світу. Розв'язанням проблеми мало стати розвиток продовольства та сільського господарства.

Всесвітній день анестезіолога. Свято заснували на честь американського хірурга Томаса Мортона, який вперше застосував анестезію під час видалення пухлини.