Якщо ім'я має хорошу енергетику, то й дитина буде спокійною, щирою, чуйною. Тому що воно наділятиме її такими рисами. 24 Канал знайшов кілька найбільш вдалих імен для хлопчиків, які вам сподобаються.

Супер Дуже цікаво: 6 незвичних імен, якими можна назвати хлопчика

Імена для хлопчиків з доброю енергетикою

Гордій – красиве ім'я, яке з'явилося у Давній Греції. Так було звати фрігійського царя, який за переказами, зав'язав вузол, який власним мечем розрубав Олександр Македонський.

Демид – досить незвичне ім'я з красивим звучанням. Воно сформувалось від давньогрецького імені Діомедес і коротшої форми – Деомід. Ім'я трактують як "слово Зевса", "мислитель бога" або "божественна думка".

Тадей – лаконічне ймення, яке підійде чи не кожному хлопчику. За першою версією походження, ім'я виникло з давньогрецької мови та означає "серце" або "похвала". Інші вважають, що воно має єврейське коріння й трактується як "дар Бога".

Гліб – просте ім'я, яке неважко запамятати. Деякі дослідники вважають, що воно з'явилось від скандинавів та має значення "улюбленець Богів", "спадкоємець". А інші кажуть, що воно з'явилось зі старослов'янської культури та має значення "земля", "рілля".

Станіслав бере початок від слов'ян, ймовірно, від поляків. Має дві частини: "стан" – "стати", "встановити" та "слав" – "слава", "відомість". Воно перекладається як "стати славним", "знайти славу".

Захар має давньоєврейське коріння. Воно перекладається як "пам'ять Господнього", "той, хто пам'ятає Бога". Спочатку звучало як Захарія, але згодом стала вживаною саме його коротка форма.

Ігор виникло від скандинавського імені Ingvarr. Воно складається з двох частин "Ing" і "varr": "Ing" – скандинавський бог достатку, а "varr" – означає "об'єкт, що охороняється". Трактують, як "той, що охороняється Інгом".