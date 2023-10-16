16 сентября христиане чтят память Лонгина Сотника. Он был центурионом – это римские часовые, охранявшие распятых. Лонгин видел смерть Иисуса Христа, пишет 24 Канал.
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По преданию, Лонгин страдал катарактой. Когда Христова кровь попала ему в лицо, он исцелился. Так центурион стал христианином, а позже стал свидетелем Воскресения. После этого Лонгин стал проповедовать. Он погиб мученической смертью от рук Понтия Пилата.
Что нельзя делать сегодня
- Нельзя конфликтовать и злословить.
- Лучше не заниматься сегодня ремонтом.
- Сегодня нельзя начинать новые серьезные дела.
- Считалось, что в этот день нельзя заниматься рукоделием.
Приметы на 16 октября
- Листья пожелтели, но еще на деревьях – до морозов далеко.
- Шиповник зацвел – осень будет длинной и теплой.
- Солнце в облаках обещает ненастье.
День в Украине и мире
Всемирный день здорового питания. Питание – важная деталь, строящая здоровый человеческий организм. Этот праздник отмечают около 50 стран мира.
Всемирный день продовольствия. В 1945 году ООН создала Продовольственную и сельскохозяйственную организацию, которая должна была работать над проблемой голода в разных странах мира. Решением проблемы должно стать развитие продовольствия и сельского хозяйства.
Всемирный день анестезиолога. Праздник был основан в честь американского хирурга Томаса Мортона, который впервые применил анестезию во время удаления опухоли.