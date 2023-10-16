16 сентября христиане чтят память Лонгина Сотника. Он был центурионом – это римские часовые, охранявшие распятых. Лонгин видел смерть Иисуса Христа, пишет 24 Канал.

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По преданию, Лонгин страдал катарактой. Когда Христова кровь попала ему в лицо, он исцелился. Так центурион стал христианином, а позже стал свидетелем Воскресения. После этого Лонгин стал проповедовать. Он погиб мученической смертью от рук Понтия Пилата.

День ангела 16 сентября отмечают Леонтий, Лонгин, Терентий, Виола.

Что нельзя делать сегодня

Нельзя конфликтовать и злословить.

Лучше не заниматься сегодня ремонтом.

Сегодня нельзя начинать новые серьезные дела.

Считалось, что в этот день нельзя заниматься рукоделием.

Приметы на 16 октября

Листья пожелтели, но еще на деревьях – до морозов далеко.

Шиповник зацвел – осень будет длинной и теплой.

Солнце в облаках обещает ненастье.

День в Украине и мире

Всемирный день здорового питания. Питание – важная деталь, строящая здоровый человеческий организм. Этот праздник отмечают около 50 стран мира.

Всемирный день продовольствия. В 1945 году ООН создала Продовольственную и сельскохозяйственную организацию, которая должна была работать над проблемой голода в разных странах мира. Решением проблемы должно стать развитие продовольствия и сельского хозяйства.

Всемирный день анестезиолога. Праздник был основан в честь американского хирурга Томаса Мортона, который впервые применил анестезию во время удаления опухоли.