16 жовтня вшановують пам’ять святого Діонісія Ареопагіта. Він у І столітті жив на території Афін. За даними істориків, Діонісій написав кілька творів під назвою "Ареопагітики", що мали неабиякий вплив на розвиток християнської віри.

Іменини сьогодні святкують: Денис, Іван, Павло, Петро.

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Народні прикметни на 16 жовтня

Якщо горобці перелітають з місця на місце, то чекайте негоди.

Зима буде холодною, якщо миші копають норки на південну сторону.

Ясною погода буде, якщо галки збираються в зграї та кричать.

Низькі темні хмари в цей день віщують холод, і, можливо, снігопад.

Що можна робити 16 жовтня

Не бажано сьогодні займатись важкою працею, краще приділіть більше часу для відпочинку. Наприклад, йозі чи медитації.

Подайте милостиню людям, які потребують фінансової допомоги.

Що не можна робити 16 жовтня

Цей день несприятливий для важливих покупок.