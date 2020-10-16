16 октября чтят память святого Дионисия Ареопагита. Он в I веке жил на территории Афин. По данным историков, Дионисий написал несколько произведений под названием "Ареопагитики", имевших немалое влияние на развитие христианской веры.

Именины сегодня празднуют: Денис, Иван, Павел, Петр.

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Народные приметы на 16 октября

Если воробьи перелетают с места на место, то ждите непогоды.

Зима будет холодной, если мыши копают норки на южную сторону.

Ясной погода будет, если галки собираются в стаи и кричат.

Низкие темные тучи в этот день предвещают холод, и, возможно, снегопад.

Что можно делать 16 октября

Нежелательно сегодня заниматься тяжелым трудом, лучше уделите больше времени для отдыха. Например, йоге или медитации.

Подайте милостыню людям, нуждающимся в финансовой помощи.

Что нельзя делать 16 октября

Этот день неблагоприятен для важных покупок.