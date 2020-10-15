15 октября в православной церкви отмечают День памяти священномученика Киприана, Феоктиста и святой мученицы Иустины.

Именины сегодня празднуют: Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий (Юрий), Давид, Дмитрий, Иван, Касьян, Киприан (Куприян), Константин, Михаил.

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Народные приметы на 15 октября

Если появился иней, то будет сухая и солнечная погода.

А холодный ветер и ливень в этот день – к суровой зиме.

Сильный листопад – скоро похолодает.

Выпал снег – через 40 дней будет настоящая зима.

Что можно делать 15 октября

По традиции, 15 октября был конец золотой осени и была пора свадеб и гуляний.

Сегодня до восхода солнца надо пересчитать все свои деньги. Это сулит успех в будущих делах.

Что нельзя делать 15 октября

Этот день неблагоприятен для торговли, поэтому стоит перенести торговлю на другой день.