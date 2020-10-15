15 жовтня – яке свято та що не можна робити в цей день
15 жовтня у Православній церкві відзначають День пам'яті священномученика Кіпріана, Феоктиста та святої мучениці Іустини.
Іменини сьогодні святкують: Андрій, Анна (Ганна), Борис, Василь, Георгій (Юрій), Давид, Дмитро, Іван, Касіян, Кипріан (Купріян), Костянтин, Михайло.
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Народні прикметни на 15 жовтня
- Якщо з’явився іній, то буде суха та сонячна погода.
- А холодний вітер і злива в цей день – до суворої зими.
- Сильний листопад – скоро похолодає.
- Випав сніг – через 40 днів буде справжня зима.
Що можна робити 15 жовтня
За традицією, 15 жовтня був кінець золотої осені і була пора весіль та гулянь.
Сьогодні до сходу сонця треба перерахувати усі свої гроші. Це обіцяє успіх у майбутніх справах.
Що не можна робити 15 жовтня
Цей день несприятливий для торгівлі, тому варто перенести торгівлю на інший день.
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