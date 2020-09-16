16 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
16 вересня в народному календарі вшановують Домну Никомидійську, яка жила під час царювання імператора Максиміліана. Цей день також називають "Домна Доброрідна".
Іменини сьогодні святкують: Олексій, Василь, Ілля, Михайло, Роман, Пилип.
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Народні прикмети на 16 вересня
– Теплий день – до затяжної зими.
– День видався туманним – польові роботи пройдуть легко і спокійно.
– Туман в молодика або в повний місяць – до ясної погоди.
– Після обіду пішов дощ – негода затягнеться надовго.
– Мурахи будують великі мурашники – до затяжної зими.
– Мало ягід і грибів – до неврожаю на майбутній рік.
Що можна робити 16 вересня
- Сьогодні треба прибрати оселю від зайвого мотлоху. Старі речі пропонувалося спалювати позаду двору. А якщо разом з ними спалити і картоплиння, то це забезпечить добробут на весь майбутній рік.
- У цей день треба повісити старе взуття в приміщенні для худоби – це захистить тварин від пристріту і псування.
Що не можна робити 16 вересня
- Придатні, але непотрібні речі слід в цей день роздати вбогим і бідним.
- Щоб не накликати на себе біду, в цей день намагайтеся не дивитися у дзеркало.
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