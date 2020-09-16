16 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
16 сентября в народном календаре чествуют Домну Никомидийскую, которая жила во время царствования императора Максимилиана. Этот день также называют "Домна Доброродная".
Именины сегодня празднуют: Алексей, Василий, Илья, Михаил, Роман, Филипп.
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Народные приметы на 16 сентября
– Теплый день – к затяжной зиме.
– День выдался туманным – полевые работы пройдут легко и спокойно.
– Туман в новолуние или в полнолуние – к ясной погоде.
– После обеда пошел дождь – непогода затянется надолго.
– Муравьи строят большие муравейники – к затяжной зиме.
– Мало ягод и грибов – к неурожаю на будущий год.
Что можно делать 16 сентября
- Сегодня надо убрать дом от лишнего хлама. Старые вещи предлагалось сжигать позади двора. А если вместе с ними сжечь и ботву, то это обеспечит благополучие на весь будущий год.
- В этот день надо повесить старую обувь в помещении для скота – это защитит животных от сглаза и порчи.
Что нельзя делать 16 сентября
- Пригодные, но ненужные вещи следует в этот день раздать нищим и бедным.
- Чтобы не навлечь на себя беду, в этот день старайтесь не смотреть в зеркало.
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