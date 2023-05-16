16 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

16 травня віряни вшановують пам’ять мучеників Тимофія та Маври. У світі – Міжнародний день світла. Більше про цей день та що не можна робити дивіться нижче.

16 травня у православному календарі – день пам’яті мучеників Тимофія й Маври, пише 24 Канал. Це подружжя, що сповідувало християнство за непростих часів правління імператора Діоклетіана.

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Тимофій працював читцем і переписував книжки у церковному клірі. На нього донесли й наказали викликати до правителя міста Аріана. Там його жорстоко катували. У правителя довідалися, що в Тимофія є молода дружина Мавра. Її привели до чоловіка, щоб жінка вмовила Тимофія зректися віри. Але й вона заявила про християнство та сміливо витерпіла знущання.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна влаштовувати гучні гуляння й святкування.

Сьогодні не варто вирушати у довгу подорож.

Вважалося, що сьогодні невдалий день для миття голови.

16 травня Микола, Павло, Петро, Тимофій, Уляна, Юліана.

Прикмети на 16 травня

Качки та гуси махають крилами – скоро буде буря.

Листя на дубі розпустилось, а на ясені ні – значить літо буде посушливим.

Чутно спів солов'їв – все навколо скоро зацвіте.

На світанку роси немає – сьогодні буде дощ.

День в Україні та світі

Міжнародний день світла. ЮНЕСКО встановила подію, щоб поширити більше інформації про важливість світла у всіх сферах життя.

Міжнародний день мирного співіснування. ООН заснувала подію у 2017 році, щоб закликати до миру, єдності та солідарності країн.