16 мая в православном календаре – день памяти мучеников Тимофея и Мавры, пишет 24 Канал. Это супруги, исповедовавшие христианство в непростые времена правления императора Диоклетиана.
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Тимофей работал чтецом и переписывал книги в церковном клире. На него донесли и приказали вызвать правителя города Ариана. Там его жестоко пытали. У правителя узнали, что у Тимофея есть молодая жена Мавра. Ее привели к мужчине, чтобы женщина уговорила Тимофея отречься от веры. Но и она заявила о христианстве и смело потерпела издевательство.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя устраивать громкие застолья и празднования.
- Сегодня не стоит отправляться в долгое путешествие.
- Считалось, что сегодня неудачный день для мытья головы.
Приметы на 16 мая
- Утки и гуси машут крыльями – скоро будет буря.
- Листья на дубе распустились, а на ясене нет – значит лето будет засушливым.
- Слышно пение соловьев – все вокруг скоро зацветет.
- На рассвете росы нет – сегодня будет дождь.
День в Украине и мире
Международный день света. ЮНЕСКО установила событие, чтобы распространить больше информации о важности света во всех областях жизни.
Международный день мирного сосуществования. ООН учредила событие в 2017 году, чтобы призвать к миру, единству и солидарности стран.