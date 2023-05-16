16 мая в православном календаре – день памяти мучеников Тимофея и Мавры, пишет 24 Канал. Это супруги, исповедовавшие христианство в непростые времена правления императора Диоклетиана.

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Тимофей работал чтецом и переписывал книги в церковном клире. На него донесли и приказали вызвать правителя города Ариана. Там его жестоко пытали. У правителя узнали, что у Тимофея есть молодая жена Мавра. Ее привели к мужчине, чтобы женщина уговорила Тимофея отречься от веры. Но и она заявила о христианстве и смело потерпела издевательство.

День ангела 16 мая Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя устраивать громкие застолья и празднования.

Сегодня не стоит отправляться в долгое путешествие.

Считалось, что сегодня неудачный день для мытья головы.

Приметы на 16 мая

Утки и гуси машут крыльями – скоро будет буря.

Листья на дубе распустились, а на ясене нет – значит лето будет засушливым.

Слышно пение соловьев – все вокруг скоро зацветет.

На рассвете росы нет – сегодня будет дождь.

День в Украине и мире

Международный день света. ЮНЕСКО установила событие, чтобы распространить больше информации о важности света во всех областях жизни.

Международный день мирного сосуществования. ООН учредила событие в 2017 году, чтобы призвать к миру, единству и солидарности стран.