16 травня у православному календарі – день пам’яті мучеників Тимофія й Маври, пише 24 Канал. Це подружжя, що сповідувало християнство за непростих часів правління імператора Діоклетіана.
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Тимофій працював читцем і переписував книжки у церковному клірі. На нього донесли й наказали викликати до правителя міста Аріана. Там його жорстоко катували. У правителя довідалися, що в Тимофія є молода дружина Мавра. Її привели до чоловіка, щоб жінка вмовила Тимофія зректися віри. Але й вона заявила про християнство та сміливо витерпіла знущання.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна влаштовувати гучні гуляння й святкування.
- Сьогодні не варто вирушати у довгу подорож.
- Вважалося, що сьогодні невдалий день для миття голови.
Прикмети на 16 травня
- Качки та гуси махають крилами – скоро буде буря.
- Листя на дубі розпустилось, а на ясені ні – значить літо буде посушливим.
- Чутно спів солов'їв – все навколо скоро зацвіте.
- На світанку роси немає – сьогодні буде дощ.
День в Україні та світі
Міжнародний день світла. ЮНЕСКО встановила подію, щоб поширити більше інформації про важливість світла у всіх сферах життя.
Міжнародний день мирного співіснування. ООН заснувала подію у 2017 році, щоб закликати до миру, єдності та солідарності країн.