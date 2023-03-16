16 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити у цей день

16 березня 2023, 08:00
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16 березня в православному календарі згадують мучеників Євтропія, Клеоніка і Василіска. В понтійському місті Амасії святих стратили за християнську віру ще в 4 столітті. Сьогодні варто помолитися до них та попросити такої ж незламності та сили для українських воїнів, які захищають нас від російських ворогів.

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Прикмети на 16 березня

Існує прислів'я: "Євтропій сніг топить, а весну веде".

У народі вважаю, що в цей день потрібно спостерігати за птахами, адже вони віщують погоду:

  • Якщо прилетіли шпаки, то буде хороший урожай зернових.
  • Якщо щебечуть синиці, тоді вже скоро буде тепло.
  • Якщо ворони купають в снігу, то буде ясна погода
  • Якщо гуси летять високо в небі, тоді очікується повноводдя, якщо низько – буде мало води.


Прикмети на 16 березня / Фото Canva

Що не можна робити 16 березня

  • Не беріть гроші в борг у близьких та знайомих людей.
  • Не виносьте сміття після заходу сонця.
  • Не користуйтеся гострими та важкими предметами в цей день.
  • Не йдіть до лісу, щоб не турбувати тварин, які там живуть.

Автор: Ольга Бомко