15 травня – день пам'яті святителя Афанасія, архієпископа Олександрійського, повідомляє 24 Канал. Він народився у благочестивій родині та змалку читав Святе Письмо.
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Якось у дитинстві Афанасій з друзями грався у хрещення, вдаючи, нібито є єпископом і хрестить друзів-язичників. Це з вікна побачив патріарх Олександр і викликав батьків. Виявилося, що Афанасій провів обряд за усіма правилами, тому визнав його дійсним. Хлопець став дияконом, а після смерті Олександра – його наступником. Він керував Церквою та пережив багато гонінь.
Також 15 травня – день перенесення мощів князів страстотерпців Бориса та Гліба. Їх вважали святими ще за часів Київської Русі, а канонізацією займався Ярослав Мудрий.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день заборонено відмовляти в допомозі близьким.
- Не можна сваритися та конфліктувати з рідними.
- Сьогодні не радили розповідати свої сни.
- Не можна залишати гаманець порожніх – це до банкрутства.
- Краще не зловживати сьогодні алкогольними напоями.
Прикмети на 15 травня
- На заході яскраво світить сонце – влітку буде мало дощів.
- Сьогодні холодно та вітряно – таким буде все літо.
- Соловей перестав співати – до негоди найближчим часом.
- Теплий день сьогодні – хліб вродить погано.
- Черемха заквітла – буде прохолодно.
Міжнародний день сім'ї / Фото Pixabay
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Міжнародний день сім'ї. Подію створили за ініціативи ООН, щоб поширювати інформацію про виклики та труднощі, перед якими постають сім'ї. У це свято варто приділити час рідним.