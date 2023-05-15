15 травня – день пам'яті святителя Афанасія, архієпископа Олександрійського, повідомляє 24 Канал. Він народився у благочестивій родині та змалку читав Святе Письмо.

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Якось у дитинстві Афанасій з друзями грався у хрещення, вдаючи, нібито є єпископом і хрестить друзів-язичників. Це з вікна побачив патріарх Олександр і викликав батьків. Виявилося, що Афанасій провів обряд за усіма правилами, тому визнав його дійсним. Хлопець став дияконом, а після смерті Олександра – його наступником. Він керував Церквою та пережив багато гонінь.

Також 15 травня – день перенесення мощів князів страстотерпців Бориса та Гліба. Їх вважали святими ще за часів Київської Русі, а канонізацією займався Ярослав Мудрий.

День ангела 15 травня святкують Афанасій, Борис, Гліб, Давид, Михайло, Роман, Зоя.

Що не можна робити сьогодні

У цей день заборонено відмовляти в допомозі близьким.

Не можна сваритися та конфліктувати з рідними.

Сьогодні не радили розповідати свої сни.

Не можна залишати гаманець порожніх – це до банкрутства.

Краще не зловживати сьогодні алкогольними напоями.

Прикмети на 15 травня

На заході яскраво світить сонце – влітку буде мало дощів.

Сьогодні холодно та вітряно – таким буде все літо.

Соловей перестав співати – до негоди найближчим часом.

Теплий день сьогодні – хліб вродить погано.

Черемха заквітла – буде прохолодно.



Міжнародний день сім'ї / Фото Pixabay

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