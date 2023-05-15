15 мая – день памяти святителя Афанасия, архиепископа Александрийского, сообщает 24 Канал. Он родился в благочестивой семье и с детства читал Священное Писание.
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Как-то в детстве Афанасий с друзьями играл в крещение, делая вид, будто является епископом и крестит друзей-язычников. Это из окна увидел патриарх Александр и вызвал родителей. Оказалось, что Афанасий совершил обряд по всем правилам, поэтому признал его действительным. Парень стал дьяконом, а после смерти Александра – его преемником. Он руководил Церковью и пережил много гонений.
Также 15 мая – день перенесения мощей князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Их считали святыми еще при Киевской Руси, а канонизацией занимался Ярослав Мудрый.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено отказывать в помощи близким.
- Нельзя ссориться и конфликтовать с родными.
- Сегодня не рекомендовали рассказывать свои сны.
- Нельзя оставлять кошелек пустых – это до банкротства.
- Лучше не злоупотреблять сегодня алкогольными напитками.
Приметы на 15 мая
- На закате ярко светит солнце – летом будет мало дождей.
- Сегодня холодно и ветрено – таким будет все лето.
- Соловей перестал петь – к ненастью в ближайшее время.
- Теплый день сегодня – хлеб уродит плохо.
- Черемуха зацвела – будет прохладно.
Международный день семьи / Фото Pixabay
День в Украине и мире
Международный день семьи. Событие было создано по инициативе ООН, чтобы распространять информацию о вызовах и трудностях, перед которыми встают семьи. В этот праздник следует уделить время родным.