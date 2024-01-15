15 січня – яке церковне свято: головні заборони на цей день

15 січня у церкві вшановують пам'ять преподобного Павла Фівейського. Він був першим християнським ченцем. Крім того, чоловік прожив наодинці 91 рік.

Також сьогодні відзначається День народження Вікіпедії та День капелюха. Більше про ці свята розповість 24 Канал.

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День пам'яті преподобного Павла Фівейського

Павло Фівейський народився у Єгипті. Хлопець у ранньому віці втратив батьків. Після їхньої смерті, родичі прагнули отримати спадок, тому почали переслідувати Павла. Одного разу преподобний вирішив втекти та пожити у печері. Він отримував їжу від птахів та молився до Бога. Помер Павло Фівейський у 113 років.

Що не можна робити

Не можна займатися важкою фізичною роботою.

Не варто виходити з будинку вночі.

Заборонено влаштовувати конфлікти з друзями та рідними.

Не можна пити багато алкоголю та переїдати.

Народні прикмети

Якщо почнеться сильний вітер, то літом дощитиме.

Якщо до вікна прилетять синички та будуть щебетати, то незабаром прийде хуртовина.

Скоро почнеться відлига, якщо каркатимуть ворони.

Горобці на деревах – до снігу.

Багато зірок на небі – до холодної погоди.

Що ще відзначають

Щороку 15 січня відзначається День народження Вікіпедії. Сьогодні майже неможливо уявити життя без цього ресурсу. Адже люди черпають звідти необхідну інформацію.

Також 15 січня – День капелюха. З кожним роком цей головний убір набуває все більшої популярності. Адже вдало та гармонійно доповнює багато образів.