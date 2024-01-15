Также сегодня отмечается День рождения Википедии и День шляпы. Больше об этих праздниках расскажет 24 Канал.

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День памяти преподобного Павла Фивейского

Павел Фивейский родился в Египте. Парень в раннем возрасте потерял родителей. После их смерти родственники стремились получить наследство, поэтому начали преследовать Павла. Однажды преподобный решил убежать и пожить в пещере. Он получал пищу от птиц и молился Богу. Умер Павел Фивейский в 113 лет.

Что нельзя делать

Нельзя заниматься тяжелой физической работой.

Не стоит выходить из дома ночью.

Запрещается устраивать конфликты с друзьями и родными.

Нельзя пить много алкоголя и переедать.

Народные приметы

Если начнется сильный ветер, то летом будет дождь.

Если в окно прилетят синички и будут щебетать, то вскоре придет метель.

Скоро начнется оттепель, если будут каркать вороны.

Воробьи на деревьях – до снега.

Много звезд на небе – к холодной погоде.

Что еще отмечают

Каждый год 15 января отмечается День рождения Википедии. Сегодня почти невозможно представить жизнь без этого ресурса. Ведь люди черпают оттуда необходимую информацию.

Также 15 января – День шляпы. С каждым годом этот головной убор приобретает все большую популярность. Ведь удачно и гармонично дополняет множество образов.