Також сьогодні відзначається День народження Вікіпедії та День капелюха. Більше про ці свята розповість 24 Канал.
Важливо За новим стилем: календар релігійних свят на січень 2024 року
День пам'яті преподобного Павла Фівейського
Павло Фівейський народився у Єгипті. Хлопець у ранньому віці втратив батьків. Після їхньої смерті, родичі прагнули отримати спадок, тому почали переслідувати Павла. Одного разу преподобний вирішив втекти та пожити у печері. Він отримував їжу від птахів та молився до Бога. Помер Павло Фівейський у 113 років.
Що не можна робити
- Не можна займатися важкою фізичною роботою.
- Не варто виходити з будинку вночі.
- Заборонено влаштовувати конфлікти з друзями та рідними.
- Не можна пити багато алкоголю та переїдати.
Народні прикмети
- Якщо почнеться сильний вітер, то літом дощитиме.
- Якщо до вікна прилетять синички та будуть щебетати, то незабаром прийде хуртовина.
- Скоро почнеться відлига, якщо каркатимуть ворони.
- Горобці на деревах – до снігу.
- Багато зірок на небі – до холодної погоди.
Що ще відзначають
Щороку 15 січня відзначається День народження Вікіпедії. Сьогодні майже неможливо уявити життя без цього ресурсу. Адже люди черпають звідти необхідну інформацію.
Також 15 січня – День капелюха. З кожним роком цей головний убір набуває все більшої популярності. Адже вдало та гармонійно доповнює багато образів.