Також сьогодні відзначається День народження Вікіпедії та День капелюха. Більше про ці свята розповість 24 Канал.

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День пам'яті преподобного Павла Фівейського

Павло Фівейський народився у Єгипті. Хлопець у ранньому віці втратив батьків. Після їхньої смерті, родичі прагнули отримати спадок, тому почали переслідувати Павла. Одного разу преподобний вирішив втекти та пожити у печері. Він отримував їжу від птахів та молився до Бога. Помер Павло Фівейський у 113 років.

Що не можна робити

  • Не можна займатися важкою фізичною роботою.
  • Не варто виходити з будинку вночі.
  • Заборонено влаштовувати конфлікти з друзями та рідними.
  • Не можна пити багато алкоголю та переїдати.

Народні прикмети

  • Якщо почнеться сильний вітер, то літом дощитиме.
  • Якщо до вікна прилетять синички та будуть щебетати, то незабаром прийде хуртовина.
  • Скоро почнеться відлига, якщо каркатимуть ворони.
  • Горобці на деревах – до снігу.
  • Багато зірок на небі – до холодної погоди.

Що ще відзначають

Щороку 15 січня відзначається День народження Вікіпедії. Сьогодні майже неможливо уявити життя без цього ресурсу. Адже люди черпають звідти необхідну інформацію.

Також 15 січня – День капелюха. З кожним роком цей головний убір набуває все більшої популярності. Адже вдало та гармонійно доповнює багато образів.