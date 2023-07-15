15 липня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

15 липня 2023, 07:00
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15 липня святкують День українських миротворців. Християни відзначають покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах. Що не можна робити в цей день дивіться далі.

15 липня християни відзначають покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах, пише 24 Канал. Згідно з переказами, ризу Діви Марії знайшли у Назареті. Її доставили до Константинополя.   

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Ризи (тобто одяг) зберігалися у Влахернському храмі та оберігали Константинополь від нападів чужинців. Кажуть, що завдяки заступництву Богородиці князь Аскольд, який взяв місто в облогу, пішов на перемовини та охрестився. 

День ангела 15 липня святкує Фотій.

Що не можна робити сьогодні

  • У цей день не можна працювати у саду та городі.
  • Цей день невдалий для довгих поїздок.
  • Фізичну працю краще відкласти на інший день.
  • Вважалось, що не можна сьогодні носити брудний одяг.

Прикмети на 15 липня

  • Якщо сьогодні спекотно – така погода триматиметься довго.
  • Західний вітер обіцяє дощ.
  • Стелиться туман водою зранку – буде тепло.
  • Роса з'явилась на траві – чекайте зливи.

День в Україні та світі

День українських миротворців. У 1992 році у Сараєво прибула група українських миротворців, які брали участь у бойових діях. Наш підрозділ зазнав втрат, але виконував завдання. Українські миротворці брали участь і в інших операціях. 

Автор: Марія Касій