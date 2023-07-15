15 липня християни відзначають покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах, пише 24 Канал. Згідно з переказами, ризу Діви Марії знайшли у Назареті. Її доставили до Константинополя.
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Ризи (тобто одяг) зберігалися у Влахернському храмі та оберігали Константинополь від нападів чужинців. Кажуть, що завдяки заступництву Богородиці князь Аскольд, який взяв місто в облогу, пішов на перемовини та охрестився.
Що не можна робити сьогодні
- У цей день не можна працювати у саду та городі.
- Цей день невдалий для довгих поїздок.
- Фізичну працю краще відкласти на інший день.
- Вважалось, що не можна сьогодні носити брудний одяг.
Прикмети на 15 липня
- Якщо сьогодні спекотно – така погода триматиметься довго.
- Західний вітер обіцяє дощ.
- Стелиться туман водою зранку – буде тепло.
- Роса з'явилась на траві – чекайте зливи.
День в Україні та світі
День українських миротворців. У 1992 році у Сараєво прибула група українських миротворців, які брали участь у бойових діях. Наш підрозділ зазнав втрат, але виконував завдання. Українські миротворці брали участь і в інших операціях.