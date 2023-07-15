15 липня християни відзначають покладання ризи пресвятої Богородиці у Влахернах, пише 24 Канал. Згідно з переказами, ризу Діви Марії знайшли у Назареті. Її доставили до Константинополя.

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Ризи (тобто одяг) зберігалися у Влахернському храмі та оберігали Константинополь від нападів чужинців. Кажуть, що завдяки заступництву Богородиці князь Аскольд, який взяв місто в облогу, пішов на перемовини та охрестився.

День ангела 15 липня святкує Фотій.

Що не можна робити сьогодні

У цей день не можна працювати у саду та городі.

Цей день невдалий для довгих поїздок.

Фізичну працю краще відкласти на інший день.

Вважалось, що не можна сьогодні носити брудний одяг.

Прикмети на 15 липня

Якщо сьогодні спекотно – така погода триматиметься довго.

Західний вітер обіцяє дощ.

Стелиться туман водою зранку – буде тепло.

Роса з'явилась на траві – чекайте зливи.

День в Україні та світі

День українських миротворців. У 1992 році у Сараєво прибула група українських миротворців, які брали участь у бойових діях. Наш підрозділ зазнав втрат, але виконував завдання. Українські миротворці брали участь і в інших операціях.