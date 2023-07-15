15 июля христиане отмечают возложение ризы пресвятой Богородицы во Влахернах, пишет 24 Канал. Согласно преданию, ризу Девы Марии нашли в Назарете. Ее доставили в Константинополь.
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Ризы (тоесть одежда) хранились во Влахернском храме и оберегали Константинополь от нападений чужестранцев. Говорят, что благодаря покровительству Богородицы князь Аскольд, взявший город в осаду, пошел на переговоры и крестился.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день нельзя работать в саду и огороде.
- Этот день неудачен для долгих поездок.
- Физический труд лучше отложить на другой день.
- Считалось, что нельзя сегодня носить грязную одежду.
Приметы на 15 июля
- Если сегодня жарко – такая погода будет долго держаться.
- Западный ветер обещает дождь.
- Стелется туман водой с утра – будет тепло.
- Роса появилась на траве – ждите ливня.
День в Украине и мире
День украинских миротворцев. В 1992 году в Сараево прибыла группа украинских миротворцев, участвовавших в боевых действиях. Наше подразделение понесло потери, но выполняло задачи. Украинские миротворцы участвовали и в других операциях.