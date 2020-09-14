14 вересня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
14 вересня в народному календарі відзначається день преподобного Симеона Стовпника і його матері Марфи. Симеон був праведником, отримав від Бога дар зцілювати душевні і тілесні недуги, передбачити майбутнє.
Іменини сьогодні святкують: Симен, Марфа.
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Народні прикмети на 14 вересня
– На Семена ясно – осінь буде погожою і теплою.
– На Семенів день вітер із півдня – буде зима тепла.
– Якщо гуси відлітають на Семена – чекай ранньої зими.
– На Семена багато павутини – осінь буде довга та ясна.
– День на Семена був з болотом – осінь буде дощова; ясним – осінь буде з доброю погодою.
Що можна робити 14 вересня
- Сьогодні до сходу сонця треба перерахувати усі свої гроші. Це обіцяє успіх у майбутніх справах.
- Дуже вдалий час, щоб додати корисну звичку у розпорядок дня.
Що не можна робити 14 вересня
- У цей день не можна лаятися, лихословити, обговорювати і засуджувати людей.
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