14 вересня в народному календарі відзначається день преподобного Симеона Стовпника і його матері Марфи. Симеон був праведником, отримав від Бога дар зцілювати душевні і тілесні недуги, передбачити майбутнє.

Святий Симеон усамітнився в Сирійську пустелю і побудував стовп, висотою в кілька метрів, і оселився на ньому. Він не мав змоги лягти і відпочити, дотримувався стриманості у їжі та молився Богові.

Іменини сьогодні святкують: Симен, Марфа.

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Народні прикмети на 14 вересня

– На Семена ясно – осінь буде погожою і теплою.

– На Семенів день вітер із півдня – буде зима тепла.

– Якщо гуси відлітають на Семена – чекай ранньої зими.

– На Семена багато павутини – осінь буде довга та ясна.

– День на Семена був з болотом – осінь буде дощова; ясним – осінь буде з доброю погодою.

Що можна робити 14 вересня

Сьогодні до сходу сонця треба перерахувати усі свої гроші. Це обіцяє успіх у майбутніх справах. Дуже вдалий час, щоб додати корисну звичку у розпорядок дня.

Що не можна робити 14 вересня