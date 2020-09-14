14 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
14 сентября в народном календаре отмечается день преподобного Симеона Столпника и его матери Марфы. Симеон был праведником, получил от Бога дар исцелять душевные и телесные недуги, предвидеть будущее.
Народные приметы на 14 сентября
– На Семена ясно – осень будет погожей и теплой.
– На Семенов день ветер с юга – будет зима теплая.
– Если гуси улетают на Семена – жди ранней зимы.
– На Семена много паутины – осень будет долгая и ясная.
– День на Семена был дождливым – осень будет дождливая; ясным – осень будет с хорошей погодой.
Что можно делать 14 сентября
- Сегодня до восхода солнца надо пересчитать все свои деньги. Это сулит успех в будущих делах.
- Самое подходящее время, чтобы добавить полезную привычку в распорядок дня.
Что нельзя делать 14 сентября
- В этот день нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей.
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