Святой Симеон уединился в Сирийской пустыне и построил столб высотой в несколько метров и поселился на нем. Он не мог лечь и отдохнуть, соблюдал воздержание в еде и молился Богу.

Именины сегодня празднуют: Семен, Марфа.

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