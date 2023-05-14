14 травня – яке сьогодні свято і що не можна робити, хто святкує іменини

14 травня в Україні та світі відзначають Міжнародний день матері. Християни вшановують пам'ять пророка Єремії. Що не можна робити сьогодні, прикмети на цей день читайте нижче.

14 травня у церковному календарі – день пам'яті пророка Єремії. Єремія дізнався про свою важливу місію у 15 років, але не хотів погоджуватися, пише 24 Канал.

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Бог пообіцяв Єремії, що буде поруч з ним завжди. Тому попри страх виступів та не найкращу ораторську майстерність він розпочав свою справу. Єремія пророкував 23 роки та написав кілька книжок.

Єремія в народі називають покровителем саду та городу, тому цей день вважали вдалим для посівної роботи.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна сваритися та вживати погані слова.

Заборонено давати в борг – це позначиться на фінансовому стані в майбутньому.

14 травня не можна ловити риб та раків в річках та озерах.

Краще не ухилятися від роботи й не можна лінуватися.

14 травня святкують Єремій, Макар, Гнат, Тамара, Ніна.

Прикмети на 14 травня

Мурахи в мурашнику метушаться – до проливних дощів на весь місяць.

Похмурий день сьогодні обіцяє морозну зиму.

З'явилися комарі – скоро настане справжнє літо.

Ранкова роса – до теплої та ясної погоди наступного тижня.

Ні хмаринки на сході сонця – до спекотного літа.

День в Україні та світі

Міжнародний день матері в Україні та світі. Це свято заснували ще у 1908 році у США. Сьогодні заведено вітати, дякувати своїм мамам та бабусям. В Україні День матері святкують щороку у другу неділю травня.

День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Подію заснували у 2021 році Верховною Радою України.