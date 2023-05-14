14 мая в церковном календаре – день памяти пророка Иеремии. Иеремия узнал свою важную миссию в 15 лет, но не хотел соглашаться, пишет 24 Канал.

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Бог пообещал Иеремии, что будет рядом с ним всегда. Поэтому, несмотря на страх выступлений и не лучшее ораторское мастерство, он начал свое дело. Иеремия пророчествовал 23 года и написал несколько книг.

В этот день почитается память святого мученика.

День ангела 14 мая празднуют Иеремий, Макар, Игнат, Тамара, Нина.

Что нельзя делать сегодня

Сегодня нельзя ссориться и употреблять плохие слова.

Запрещено давать взаймы – это отразится на финансовом состоянии в будущем.

14 мая нельзя ловить рыб и раков в реках и озерах.

Лучше не уклоняться от работы и нельзя лениться.

Приметы на 14 мая

Муравьи в муравейнике суетятся – к проливным дождям на весь месяц.

Пасмурный день сегодня обещает морозную зиму.

Появились комары – скоро наступит настоящее лето.

Утренняя роса – к теплой и ясной погоде на следующей неделе.

Нет тучки на восходе солнца – к жаркому лету.

День в Украине и мире

Международный день матери в Украине и мире. Этот праздник был основан еще в 1908 году в США. Сегодня принято поздравлять, благодарить своих мам и бабушек. В Украине День матери празднуют каждый год во второе воскресенье мая.

День памяти украинцев, спасавших евреев во время Второй мировой войны. Событие было основано в 2021 году Верховной Радой Украины.