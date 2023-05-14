14 травня у церковному календарі – день пам'яті пророка Єремії. Єремія дізнався про свою важливу місію у 15 років, але не хотів погоджуватися, пише 24 Канал.

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Бог пообіцяв Єремії, що буде поруч з ним завжди. Тому попри страх виступів та не найкращу ораторську майстерність він розпочав свою справу. Єремія пророкував 23 роки та написав кілька книжок.

Єремія в народі називають покровителем саду та городу, тому цей день вважали вдалим для посівної роботи.

День ангела 14 травня святкують Єремій, Макар, Гнат, Тамара, Ніна.

Що не можна робити сьогодні

Сьогодні не можна сваритися та вживати погані слова.

Заборонено давати в борг – це позначиться на фінансовому стані в майбутньому.

14 травня не можна ловити риб та раків в річках та озерах.

Краще не ухилятися від роботи й не можна лінуватися.

Прикмети на 14 травня

Мурахи в мурашнику метушаться – до проливних дощів на весь місяць.

Похмурий день сьогодні обіцяє морозну зиму.

З'явилися комарі – скоро настане справжнє літо.

Ранкова роса – до теплої та ясної погоди наступного тижня.

Ні хмаринки на сході сонця – до спекотного літа.

День в Україні та світі

Міжнародний день матері в Україні та світі. Це свято заснували ще у 1908 році у США. Сьогодні заведено вітати, дякувати своїм мамам та бабусям. В Україні День матері святкують щороку у другу неділю травня.

День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Подію заснували у 2021 році Верховною Радою України.