14 травня у церковному календарі – день пам'яті пророка Єремії. Єремія дізнався про свою важливу місію у 15 років, але не хотів погоджуватися, пише 24 Канал.

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Бог пообіцяв Єремії, що буде поруч з ним завжди. Тому попри страх виступів та не найкращу ораторську майстерність він розпочав свою справу. Єремія пророкував 23 роки та написав кілька книжок.

Єремія в народі називають покровителем саду та городу, тому цей день вважали вдалим для посівної роботи.

Що не можна робити сьогодні

  • Сьогодні не можна сваритися та вживати погані слова.
  • Заборонено давати в борг – це позначиться на фінансовому стані в майбутньому.
  • 14 травня не можна ловити риб та раків в річках та озерах.
  • Краще не ухилятися від роботи й не можна лінуватися.

Прикмети на 14 травня

  • Мурахи в мурашнику метушаться – до проливних дощів на весь місяць.
  • Похмурий день сьогодні обіцяє морозну зиму.
  • З'явилися комарі – скоро настане справжнє літо.
  • Ранкова роса – до теплої та ясної погоди наступного тижня.
  • Ні хмаринки на сході сонця – до спекотного літа.

День в Україні та світі

Міжнародний день матері в Україні та світі. Це свято заснували ще у 1908 році у США. Сьогодні заведено вітати, дякувати своїм мамам та бабусям. В Україні День матері святкують щороку у другу неділю травня.

День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Подію заснували у 2021 році Верховною Радою України.