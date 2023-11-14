14 листопада – яке сьогодні свято: головні традиції та заборони цього дня
Сьогодні, 14 листопада, свято апостола Пилипа. У світі відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом.
У народі свято апостола Пилипа також називають Пилипівкою. Після нього починається Різдвяний піст. Більше про сьогоднішній день, розкаже 24 Канал.
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Апостол Пилип вважається наймолодшим учнем Ісуса Христа. Люди шанували його за чудеса. Одного разу Пилип воскресив немовля, якого вже оплакувала матір. А коли святий перебував в Єраполісі з Варфоломієм, вони зцілили дружину антипата, яку вкусила змія.
Коли жінка побачила ці чудеса, то повірила у християнство та розповіла про них чоловікові. Проте він хотів запобігти розповсюдженню віри серед мешканців міста. Тому наказав спалити помешкання, де перебували Пилип та Варфоломій, а їх самих розіп'ясти. Від страшних мук святий апостол помер. Кажуть, що на місці, де пролилася його кров, виросла виноградна лоза.
Традиції свята
Свято апостола Пилипа – останній день напередодні посту. Традиційно, кожна сім'я готувала чимало страв: борщ, пиріжки, вареники, смажене м'ясо. До батьківської оселі мали прийти на вечерю дочки із зятями, які недавно взяли шлюб. Також запрошували кумів та одиноких сусідів.
Молоді люди також влаштовували святкування. Дівчатам можна було починати прясти кужіль на полотно. А чоловікам варто було заготовити вдосталь дров на зиму. Адже з цього часу починалися морози. Тому й жартували: "Як не хочеш лози, то в Пилипівку вози".
Дівчатам і хлопцям, які не встигли заслати сватів або не дочекались їх, доводилося продовжувати парубкування та дівування. У таких випадках казали: "Пилип не до всіх прилип".
Що не можна робити сьогодні
- Заборонено займатися рукоділлям.
- Не можна починати й продовжувати ремонт.
- Не варто йти до лісу, особливо на самоті.
Що відзначають у світі
У світі відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Сьогодні заведено розповідати про наслідки хвороби, можливості профілактики та лікування. А також наголошувати, що захворювання цукровим діабетом у світі зростає.