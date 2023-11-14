В народе праздник апостола Филиппа также называют Филипповкой. После него начинается Рождественский пост. Больше о сегодняшнем дне, расскажет 24 Канал.

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Апостол Филипп считается самым молодым учеником Иисуса Христа. Люди уважали его за чудеса. Однажды Филипп воскресил младенца, которого уже оплакивала мать. А когда святой находился в Иераполисе с Варфоломеем, они исцелили жену антипата, которую укусила змея.

Когда женщина увидела эти чудеса, поверила в христианство и рассказала о них мужчине. Однако он хотел предотвратить распространение веры среди жителей города. Поэтому приказал сжечь квартиру, где находились Филипп и Варфоломей, а их самих распясть. От страшных мучений святой апостол умер. Говорят, что на месте, где пролилась его кровь, выросла виноградная лоза.

Традиции праздника

Праздник апостола Филиппа – последний день накануне поста. Традиционно каждая семья готовила немало блюд: борщ, пирожки, вареники, жареное мясо. К родительскому дому должны были прийти на ужин дочери с недавно вступившими в брак зятями. Также приглашали кумовьев и одиноких соседей.

Начинается Рождественский пост / Фото UaPost

Молодые люди тоже устраивали празднование. Девушкам можно было начинать прясть кусок на холст. А мужчинам стоило заготовить достаточно дров на зиму. Ведь с этого времени начинались морозы. Потому и шутили: "Если не хочешь лозы, то в Филипповку телеги".

Девушкам и ребятам, которые не успели сослать сватов или не дождались их, приходилось продолжать парубки и девования. В таких случаях говорили: "Филипп не ко всем прилип".

Что нельзя делать сегодня

Запрещено заниматься рукоделием.

Нельзя начинать и продолжать ремонт.

Не стоит идти в лес, особенно в одиночестве.

Что отмечают в мире

В мире отмечают Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Сегодня принято рассказывать о последствиях болезни, возможностях профилактики и лечения. А также подчеркивать, что заболевание сахарным диабетом в мире растет.