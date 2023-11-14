У народі свято апостола Пилипа також називають Пилипівкою. Після нього починається Різдвяний піст. Більше про сьогоднішній день, розкаже 24 Канал.

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Апостол Пилип вважається наймолодшим учнем Ісуса Христа. Люди шанували його за чудеса. Одного разу Пилип воскресив немовля, якого вже оплакувала матір. А коли святий перебував в Єраполісі з Варфоломієм, вони зцілили дружину антипата, яку вкусила змія.

Коли жінка побачила ці чудеса, то повірила у християнство та розповіла про них чоловікові. Проте він хотів запобігти розповсюдженню віри серед мешканців міста. Тому наказав спалити помешкання, де перебували Пилип та Варфоломій, а їх самих розіп'ясти. Від страшних мук святий апостол помер. Кажуть, що на місці, де пролилася його кров, виросла виноградна лоза.

Традиції свята

Свято апостола Пилипа – останній день напередодні посту. Традиційно, кожна сім'я готувала чимало страв: борщ, пиріжки, вареники, смажене м'ясо. До батьківської оселі мали прийти на вечерю дочки із зятями, які недавно взяли шлюб. Також запрошували кумів та одиноких сусідів.

Починається Різдвяний піст / Фото UaPost

Молоді люди також влаштовували святкування. Дівчатам можна було починати прясти кужіль на полотно. А чоловікам варто було заготовити вдосталь дров на зиму. Адже з цього часу починалися морози. Тому й жартували: "Як не хочеш лози, то в Пилипівку вози".

Дівчатам і хлопцям, які не встигли заслати сватів або не дочекались їх, доводилося продовжувати парубкування та дівування. У таких випадках казали: "Пилип не до всіх прилип".

Що не можна робити сьогодні

Заборонено займатися рукоділлям.

Не можна починати й продовжувати ремонт.

Не варто йти до лісу, особливо на самоті.

Що відзначають у світі

У світі відзначають Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Сьогодні заведено розповідати про наслідки хвороби, можливості профілактики та лікування. А також наголошувати, що захворювання цукровим діабетом у світі зростає.