У народі 14 грудня ще називають Филимоновим днем. Також сьогодні відзначається День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Детальніше читайте на сайті 24 Каналу.

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Коли Римом правив імператор Діоклетіан, то християн масово переслідували, катували та страчували. Адже люди відмовлялися переходити в язичницьку віру. В ті часи жив читець Аполлоній, який не хотів зазнавати смертної кари. Тому він вирішив підкупити відступника Филимона. Язичник пішов до ідолів замість читця.

Однак, раптом Филимон заявив, що повірив в Ісуса Христа. Коли Аполлоній це почув, то також відкрито зізнався у своїй вірі. Мученикам одразу відрубали голови. Одним із катів був правитель Аріан, який також прийняв християнство. Адже отримав зцілення на могилах Филимона й Аполлонія. Згодом до віри приєднався і його охоронець Феотих. За непослух обох мучеників кинули у мішки й втопили в морі.

Народні прикмети

В лютому буде така сама погода, як сьогодні.

Якщо зграя ворон каркатиме, згодом прийде похолодання.

Якщо вдарить суворий мороз та буде сильний вітер, то наступний рік обіцяє хороший врожай.

Якщо день – теплий, чекайте спекотного літа.

Що не можна робити сьогодні

Не можна, щоб у будинку було брудно, інакше прикличете нечисту силу.

У цей день заборонено бути неохайним та немитим.

Краще не контактувати з невідомими тваринами, бо притягнете нечисть.

День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС (День ліквідатора)

Щороку 14 грудня вшановують пам'ять учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Катастрофа трапилася 26 квітня 1986 року та вважається наймасштабнішою техногенною аварією у світі. Тоді зруйнувався четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. В небезпеці опинився весь світ.

Офіційно День ліквідатора запровадили у 2006 році. Однак, вперше його відзначили в 1986, коли ліквідатори зібралися, щоб згадати про катастрофу.